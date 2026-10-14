Фото: Росія вдарила по житлових будинках Краматорська, є загиблі та поранені
14 жовтня російські війська знову завдали авіаудару по житловій забудові Краматорська Донецької області. Унаслідок атаки є загиблі, ще четверо людей дістали поранення.
Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, в одному з них повністю зруйнований під’їзд із першого по дев’ятий поверхи. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили фрагменти людських тіл, які передали співробітникам Національної поліції для ідентифікації, – зазначили у ДСНС.
Загалом рятувальники спільно з комунальниками розібрали 300 тонн будівельних конструкцій. Подальші роботи триватимуть з урахуванням безпекової ситуації.
Також внаслідок обстрілів виникли пожежі в магазині та приватному секторі, де горіли чотири приватні будинки й гаражі. Вогнеборці ліквідували всі осередки займання на загальній площі 540 кв.м.
Джерело: ДСНС.
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