В результате ударов РФ по Днепропетровской области погибли два человека
Утром 15 октября российские войска атаковали Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области. В результате обстрелов погибли два человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
«В Новоалександровской общине разрушен частный дом. Погибли два человека», — отметил Ганжа.
Также, по данным властей, в Павлограде загорелись несколько частных домов. На месте работают спасатели, уточняется информация о пострадавших.
Источник: Александр Ганжа
В Киеве и семи областях зафиксированы отключения электроэнергии из-за атак РФ.
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В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.