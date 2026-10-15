В результате ударов РФ по Днепропетровской области погибли два человека

Утром 15 октября российские войска атаковали Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области. В результате обстрелов погибли два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

«В Новоалександровской общине разрушен частный дом. Погибли два человека», — отметил Ганжа.

Также, по данным властей, в Павлограде загорелись несколько частных домов. На месте работают спасатели, уточняется информация о пострадавших.

Источник: Александр Ганжа

В Киеве и семи областях зафиксированы отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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