Российские дроны начали летать по новым маршрутам, чтобы обойти украинскую ПВО

Россия продолжает усиливать атаки на Украину, используя реактивные беспилотники. В то же время российские войска совершенствуют средства поражения и ищут новые маршруты полета дронов, чтобы обходить украинскую противовоздушную оборону.

Террористы из российской армии ежедневно запускают сотни дронов, в том числе реактивных, максимальная скорость которых, по данным противника, достигает 1000 км/ч. Даже самая современная система ПВО не способна перехватить их все.

«Мы видим, что во время последних атак процент сбитых дронов составлял от 60% до 85%. То есть, если враг запускает несколько сотен ударных беспилотников, то от 40 до 60 из них, к сожалению, прорываются сквозь плотную многослойную систему ПВО и могут достигать отдельных целей», — констатирует он.

Долинце отмечает, что во время последних атак россияне использовали новые маршруты для своих ударных дронов, которые отличаются от типичных атак с севера.

«В частности, не исключено, что во время этих атак использовались соответствующие ретрансляторы и оборудование как на территории Республики Беларусь, так и на территории так называемой Приднестровской республики, находящейся под контролем России», — отметил он.

Об этом рассказал в эфире «Киев24» авиационный эксперт Богдан Долинце.

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