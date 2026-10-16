В Хмельницкой области под ударом оказалась нефтебаза, в городе прогремели взрывы

Российские войска продолжают очередную атаку на Украину. Утром 16 октября в Хмельницком раздались взрывы, а в области под ударом оказалась нефтебаза.

Что известно об атаке

В 7:24 Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА, летевшем курсом на Хмельницкий с юга.

Уже в 7:26 стало известно о взрывах в городе.

Тюрин сообщил, что в области действовали силы ПВО, есть сбитые цели. В результате атаки в Каменец-Подольском районе повреждены жилые дома. В одном из них возник пожар в летней кухне. Спасатели ликвидировали возгорание.

Всего повреждено 10 жилых домов: повреждены перекрытия, заборы и двери, выбиты окна. К счастью, обошлось без пострадавших, – написал глава ОГА.

Он отметил, что в Шепетовском районе продолжается ликвидация пожара на нефтебазе. Тушение затруднено из-за сложной ситуации с безопасностью.

По состоянию на 9:02 в области снова действует воздушная тревога. В ОГА призвали местных жителей находиться в укрытиях.

Об этом пишет председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

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