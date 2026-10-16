Российские нефтеперерабатывающие заводы обеспечены дизельным топливом в объеме, достаточном для экспорта, даже во время ремонта производственных установок.

Мощности по производству дизельного топлива в России примерно вдвое превышают потребности внутреннего рынка. Это, как утверждает Новак, позволяет стране обеспечивать экспорт даже в условиях ремонтных работ на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Комментируя возможные поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты Америки, Александр Новак заявил, что вопросы фрахта, страхования и организации поставок будут решены.

Ранее президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о поставках российского дизельного топлива в США и на мировые рынки.

Кроме того, Министерство финансов США выдало временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.

Об этом в пятницу журналистам заявил вице-премьер России Александр Новак.

Американские сенаторы-республиканцы Роджер Викер и Кевин Крамер предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому временно прекратить удары по российским энергетическим объектам. В обмен на это Соединенные Штаты могут расширить зону покрытия украинской спутниковой сети Starlink примерно на 300 километров вглубь территории России.

Украина возобновит удары по нефтеперерабатывающим заводам России, заявил президент Владимир Зеленский. Подробности относительно сроков и масштабов будущих атак пока не приводятся.

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам.

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