В Сумах российский дрон «Молния» попал в многоэтажный дом

Российские войска атаковали жилой дом в Сумах около пяти утра. Удар пришелся на Заречный район города. По предварительной информации, россияне использовали ударный беспилотник «Молния». Он попал в многоэтажку между седьмым и восьмым этажами. В результате удара в доме пробило стену. Также повреждены фасад, остекление и балконные рамы. Информации о пострадавших пока нет.

В Сумской МВА сообщили, что на месте ликвидируют последствия попадания. Информацию о масштабах повреждений и возможных дополнительных последствиях уточняют. Об этом сообщила Сумская городская военная администрация.

Около 9:00 16 октября российские войска атаковали торговый центр в центре Сум. По предварительным данным, удар был нанесен беспилотником типа «Молния». В результате атаки есть пострадавшие.

В Сумской области за прошедшие сутки в результате российских обстрелов ранения и травмы получили восемь человек. Враг атаковал 31 населенный пункт региона, нанеся в общей сложности 85 ударов. На местах попаданий работают полицейские и взрывотехники.