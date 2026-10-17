DeepState сообщил о продвижении российских войск в районе Матяшево и Светлого

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области. Изменения зафиксированы вблизи Матяшевого и Светлого, расположенных в Покровском районе области. «Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Матяшевого и Светлого», — говорится в сообщении проекта. Матяшево — село Криворожской сельской общины Покровского района. Светлое — поселок Добропольской городской общины того же района.

DeepState отслеживает изменения на линии фронта и отмечает их на интерактивной карте. При этом в сообщении проекта не уточняется, на какое именно расстояние продвинулись российские войска и какие позиции изменились. Ситуация на фронте остается динамичной. Данные об изменениях на линии боевого столкновения могут обновляться по мере поступления новой информации. Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState в своем Telegram-канале.

За прошедшие сутки, 16 октября, на фронте в Украине произошло 238 боевых столкновений. Больше всего атак украинские военные отразили на Покровском направлении, где российские войска пытались продвинуться сразу у нескольких населенных пунктов. Также бои продолжались на Южно-Слобожанском, Константиновском и других направлениях.

В ночь на субботу, 17 октября, российские террористические войска атаковали Украину баллистическими ракетами, крылатыми ракетами, «Калибрами» и 332 ударными дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы десятки попаданий.

В пятницу, 16 октября, российские террористические войска потеряли на фронте 1 950 солдат. Таким образом, общие боевые потери врага с момента полномасштабного вторжения уже составляют 1 562 970 человек.