DeepState повідомив про просування росіян поблизу Матяшевого та Світлого

Російські окупаційні війська мають просування на Донеччині. Зміни зафіксували поблизу Матяшевого та Світлого, які розташовані в Покровському районі області. «Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Матяшевого та Світлого», — йдеться в повідомленні проєкту. Матяшеве — село Криворізької сільської громади Покровського району. Світле — селище Добропільської міської громади того самого району.

DeepState відстежує зміни на лінії фронту та позначає їх на інтерактивній карті. Водночас у повідомленні проєкту не уточнюється, на яку саме відстань просунулися російські війська та які позиції змінилися. Ситуація на фронті залишається динамічною. Дані про зміни на лінії бойового зіткнення можуть оновлюватися в міру надходження нової інформації. Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState у своєму Telegram-каналі.

За минулу добу, 16 жовтня, на фронті в Україні відбулося 238 бойових зіткнень. Найбільше атак українські військові відбили на Покровському напрямку, де російські війська намагалися просунутися одразу біля кількох населених пунктів. Також бої тривали на Південно-Слобожанському, Костянтинівському та інших напрямках.

У ніч на суботу, 17 жовтня, російські терористичні війська атакували Україну балістикою, крилатими ракетами, «Калібрами» та 332 ударними дронами. Попри успішну роботу ППО, зафіксовано десятки влучань.

У п'ятницю, 16 жовтня, російські терористичні війська втратили на фронті 1 950 солдатів. Таким чином загальні бойові втрати ворога з моменту повномасштабного вторгнення вже складають 1 562 970 осіб.