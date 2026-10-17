DeepState повідомив про просування росіян поблизу Матяшевого та Світлого
Російські війська просунулися поблизу двох населених пунктів у Покровському районі Донецької області — Матяшевого та Світлого. Про зміни на фронті повідомив український моніторинговий проєкт DeepState, який оновив свою карту бойових дій.
Російські окупаційні війська мають просування на Донеччині. Зміни зафіксували поблизу Матяшевого та Світлого, які розташовані в Покровському районі області. «Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Матяшевого та Світлого», — йдеться в повідомленні проєкту. Матяшеве — село Криворізької сільської громади Покровського району. Світле — селище Добропільської міської громади того самого району.
DeepState відстежує зміни на лінії фронту та позначає їх на інтерактивній карті. Водночас у повідомленні проєкту не уточнюється, на яку саме відстань просунулися російські війська та які позиції змінилися. Ситуація на фронті залишається динамічною. Дані про зміни на лінії бойового зіткнення можуть оновлюватися в міру надходження нової інформації. Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState у своєму Telegram-каналі.
За минулу добу, 16 жовтня, на фронті в Україні відбулося 238 бойових зіткнень. Найбільше атак українські військові відбили на Покровському напрямку, де російські війська намагалися просунутися одразу біля кількох населених пунктів. Також бої тривали на Південно-Слобожанському, Костянтинівському та інших напрямках.
У ніч на суботу, 17 жовтня, російські терористичні війська атакували Україну балістикою, крилатими ракетами, «Калібрами» та 332 ударними дронами. Попри успішну роботу ППО, зафіксовано десятки влучань.
У п'ятницю, 16 жовтня, російські терористичні війська втратили на фронті 1 950 солдатів. Таким чином загальні бойові втрати ворога з моменту повномасштабного вторгнення вже складають 1 562 970 осіб.