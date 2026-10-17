Росія відзвітувала про понад 4500 збитих дронів за тиждень

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що протягом тижня російська ППО нібито знешкодила тисячі безпілотників, які летіли в напрямку російської столиці. За словами мера, з 8:30 10 жовтня до 8:30 17 жовтня в напрямку Московського регіону летіли 2730 безпілотників. Більшість із них, як стверджує Собянін, російська ППО знищила на віддалених підступах. Ще 534 дрони нібито перехопили безпосередньо на підльоті до Москви. «Більшість із них знищено силами ППО на дальніх рубежах. 534 безпілотники нейтралізовано на підльоті до Москви», — написав Собянін.

Ці заяви пролунали на тлі нових перебоїв у роботі московських аеропортів через атаки безпілотників. У ніч проти 17 жовтня російська влада повідомляла про атаку на столицю, а авіаційні служби запроваджували обмеження на роботу аеропортів. Через це рейси затримували та перенаправляли.

Скільки дронів нібито збила російська ППО

Міністерство оборони Росії також звітувало про масовані атаки безпілотників. За наведеними відомством даними, протягом тижня над російськими регіонами нібито перехопили понад 4500 українських БпЛА. Російська влада оприлюднювала такі цифри за окремі дні:

10 жовтня: уночі російські сили ППО та радіоелектронної боротьби нібито знешкодили 560 безпілотників. До кінця дня Міноборони РФ повідомило про перехоплення ще 78 дронів.

11 жовтня: російське відомство заявило про 591 збитий безпілотник.

12 жовтня: повідомили про перехоплення 184 дронів.

13 жовтня: Міноборони РФ відзвітувало про 674 безпілотники.

14 жовтня: у нічному зведенні російська сторона заявила про перехоплення 902 БпЛА.

15 жовтня: російська влада повідомила про 153 збиті дрони.

16 жовтня: у звіті йшлося ще про 691 безпілотник.

17 жовтня: вранці російська сторона заявила про перехоплення 610 дронів.

Ці цифри наведені за повідомленнями російського військового відомства. Незалежно перевірити всі заявлені випадки перехоплення неможливо.

Повідомлення про атаки на нафтопереробні заводи

На тлі повідомлень про атаки безпілотників російська влада також заявляла про удари по об’єктах нафтової галузі. Зокрема, віцепрем’єр Росії Олександр Новак повідомляв про атаку українських сил на Саратовський і Рязанський нафтопереробні заводи.

Після цього російське Міноборони відзвітувало про знищення ще 91 безпілотника в цих регіонах. Водночас сам звіт про перехоплення дронів не дає змоги встановити, яких саме об’єктів вони досягли та яких пошкоджень завдали.

Що відомо про масштаби атаки на Москву

За словами Собяніна, кількість безпілотників, які прямували до Москви, зростала протягом тижня. Він стверджує, що російська ППО перехопила більшість із них ще до наближення до столиці. Однак цифри, які оприлюднили мер Москви та Міноборони РФ, описують різні за охопленням показники: перший стосується Московського регіону, а другий — російських регіонів загалом. Тому їх не варто порівнювати як незалежні дані або робити на їхній основі висновок, що певна частка всіх дронів прямувала саме на Москву.

Українська сторона в наведеному повідомленні не підтверджувала загальну кількість безпілотників, про яку заявили російські посадовці. Тож оприлюднені цифри слід розглядати саме як дані російської влади, а не як незалежно підтверджену статистику. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

У ніч проти 17 жовтня російська влада заявила про атаку 144 безпілотників на Москву. Через загрозу дронів у столичних аеропортах запровадили обмеження, а частину рейсів затримали або перенаправили до інших міст. Загалом Міноборони Росії стверджує, що за ніч його сили ППО нібито збили 610 безпілотників над різними регіонами країни та окупованим Кримом.

Російський лейтенант Лев Ступніков упродовж кількох місяців таємно передавав українській розвідці координати військових позицій РФ, плани наступальних операцій і відомості про російське командування. Отримані дані допомогли українським військовим ліквідувати понад 300 російських окупантів.