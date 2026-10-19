Відео: Українські військові вперше евакуювали пораненого з фронту за допомогою БПЛА

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Військові Дронових сил Сухопутних військ за участі 92-ї ОШБр евакуювали пораненого піхотинця 30-ї ОМБр з позиції за допомогою важкого гексакоптера. Операцію називають першою у світі повітряною евакуацією пораненого безпосередньо з лінії фронту.

Піхотинець 30-ї окремої механізованої бригади перебував на позиції та отримав поранення. За повідомленням, через високу активність ворожих дронів і замінованість місцевості евакуювати його за допомогою вже традиційних наземних роботизованих комплексів (НРК) було неможливо.

Тоді фахівці роти безпілотних наземних систем 92-ї ОШБр, як зазначається, взяли на себе відповідальність зробити те, чого ще ніхто не робив, і евакуювати військового повітряним дроном.

Для цього використали важкий гексакоптер українського виробника Gurzuf Defence, який компанія надала безкоштовно.

За даними військових, вони спільно з виробником впровадили технічне рішення, завдяки якому важкий бомбер зміг виконати евакуацію, зберігаючи стійкість у повітрі, без перевертання та надмірного розгойдування. Також вони провели попередні випробування на майданчиках, наданих Gurzuf Defence, і разом із суміжними підрозділами спланували місію.

Дроном керував оператор БпЛА 30-ї ОМБр. Операція завершилася успішно: поранений проходить лікування та реабілітацію, його життю вже нічого не загрожує.

У повідомленні зазначається, що евакуація стала можливою завдяки спільній роботі 92-ї ОШБр, 30-ї та 14-ї ОМБр, 10-го армійського корпусу й Gurzuf Defence. Там також заявляють, що ця місія ще раз показала: українські військовослужбовці у взаємодії з українськими виробниками задають світові тренди у веденні війни, а це розширює можливості для збереження життя особового складу та евакуації поранених.

Джерело: 92 ОШБр ім.Івана Сірка

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