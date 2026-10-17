В Славянске российские авиабомбы попали в два многоэтажных дома

В ночь на 17 октября российские военные нанесли авиаудар по жилому району Славянска в Донецкой области. Бомбы ФАБ-250 попали в два многоэтажных дома. Один человек погиб, ещё десять получили ранения, а под завалами могут оставаться люди.

Российские войска атаковали Славянск утром 17 октября. Удар по спальному микрорайону произошел около 03:40. По предварительным данным, оккупанты применили авиабомбы ФАБ-250. По данным МВА, попадания зафиксированы в двух многоэтажных домах. Оба здания получили повреждения. После удара под завалами могли оказаться люди, поэтому на месте начались поисковые работы. «На обоих участках под завалами могут находиться люди. Поисковые работы продолжаются», — сообщили в Славянской ВВА.

Начальник городской военной администрации уточнил, что в результате авиаудара погиб один человек, ещё десять получили ранения. Четверо пострадавших были доставлены в больницу. В настоящее время поисковые работы продолжаются. Информация о пострадавших может уточняться.

Последствия российских атак фиксировались в Славянске также в течение предыдущих суток. Всего за это время и утром 17 октября в городе ранения получили 16 человек. Среди пострадавших — 17-летняя девушка. В результате обстрелов повреждены восемь многоэтажных домов. Два из них частично разрушены. Также повреждены автомобили и техника коммунального предприятия.

Российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Удар по жилому микрорайону Славянска в очередной раз привел к гибели и ранениям мирных жителей. Об этом сообщила Славянская городская военная администрация в своем Telegram-канале.

В Славянске Донецкой области в результате российского авиаудара погибли два человека. Из-под завалов разрушенного здания спасатели извлекли тело погибшей женщины и фрагменты человеческого тела. Аварийно-спасательные работы на месте удара завершены.

Российские войска обстреляли Славянск Донецкой области и попали в пункт непоколебимости в микрорайоне Лесной. В результате атаки ранения получили шесть человек.

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