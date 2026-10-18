В Петербурге дроны атаковали нефтяные объекты, склад Ozon и датацентр VK

В ночь на 18 октября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке беспилотников. После ударов загорелись несколько объектов, в частности нефтяной терминал, нефтебаза и склад компании Ozon. Также дроны атаковали датацентр «ВКонтакте» и поразили мост, являющийся частью одной из главных автомагистралей города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил атаку беспилотников. По его словам, пожар возник на территории Петербургского нефтяного терминала. Возгорания также зафиксировали на других объектах инфраструктуры в четырёх районах города.

В то же время, по сообщению российского Telegram-канала Astra, жители Петербурга не получили предупреждений об угрозе со стороны дронов или получили их со значительной задержкой. По результатам OSINT-анализа Astra, после атаки горел крупнейший топливный терминал города. Также пожар вспыхнул на нефтебазе «Струмки» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Нефтебаза имеет общую вместимость 3 900 кубометров. Её используют для хранения и отгрузки бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива. Информации о масштабах повреждений этих объектов в приведенных сообщениях нет. После атаки о пожаре на своем складе в Санкт-Петербурге сообщила и компания Ozon. Там заявили, что пострадавших нет. Других подробностей о повреждениях склада компания не привела.

Отдельной целью атаки стал датацентр компании VK, которой принадлежит социальная сеть «ВКонтакте». Он расположен в селе Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области, недалеко от административной границы с Санкт-Петербургом. В компании заявили, что её сервисы продолжают работать в обычном режиме. Однако, по данным Astra, после удара пользователи сообщали о масштабных перебоях в работе «ВКонтакте» и связанных с ней сервисов.

По информации Telegram-канала, наряду с датацентром также была повреждена электрическая подстанция. В то же время точный масштаб повреждений обоих объектов пока неизвестен. Еще одним объектом, попавшим под удар, стал вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге. По данным Astra, беспилотник попал в сооружение, расположенное примерно в 4,5 километра от Петербургского нефтяного терминала. Степень повреждений моста устанавливается.

Мост является частью южной эстакады Западного скоростного диаметра — платной автомагистрали, соединяющей южную и северную части Санкт-Петербурга. Информации о том, повлиял ли удар на движение транспорта на этом участке, в сообщении нет. Последствия атаки ощутили на себе и жители Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил об аварийном отключении электроэнергии. По его словам, без света остались около 20 тысяч человек.

Таким образом, атака охватила сразу несколько типов объектов — от топливной инфраструктуры и складских помещений до дата-центра и транспортного сооружения. Полный масштаб повреждений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пока уточняется. Об этом сообщает российская служба ВВС.

Россия не может обеспечить полноценную противовоздушную защиту всех крупных промышленных объектов на своей территории. Причиной называют значительные размеры предприятий, из-за которых сложно полностью прикрыть их от украинских ударов.



