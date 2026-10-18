За сутки россияне нанесли 808 ударов по Запорожью и области

За сутки российские войска нанесли 808 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район один человек погиб, еще четверо получили ранения. Также поступило 341 сообщение о повреждении жилых домов, автомобилей и инфраструктуры.

Российские войска продолжают массированные атаки на Запорожье и населенные пункты области. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 808 ударов по 53 населенным пунктам. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате атак на Запорожье и Запорожский район.

По его словам, российские военные выпустили по Запорожью 10 ракет. Кроме того, в течение суток зафиксированы десятки авиаударов, сотни атак беспилотниками, обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Авиация, дроны и артиллерия атаковали десятки населенных пунктов

Российские войска нанесли 22 авиаудара по Комышувасе, Кушугуму, Новониколаевке, Новоивановке, Райском, Новотроицком, Сергиевке, Таврийском, Новорозовке, Орехове, Васильевском, Вильнянке, Васиновке, Никольском и Новоселовке.

Большинство атак было совершено с помощью беспилотников. По данным Федорова, россияне задействовали 516 дронов различных типов, преимущественно FPV. Под ударом оказались Запорожье, Речное, Новояковлевка, Запасное, Тернуватое, Рождественка, Беленькое, Светлая Долина, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловка, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевка, Новопавловка, Преображенка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Красная Криница, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовка, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинка, Верхняя Терса, Копани, Долинка, Ровно, Воздвижовка, Придорожное и Новое Запорожье.

Также российские войска 20 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Такие удары были зафиксированы по Запорожью, Речному, Магдалиновке, Веселянке, Запорожцу, Запасному, Новояковлевке, Павловке, Орехову, Малой Токмачке, Красной Кринице и Новоселовке.

Еще 240 артиллерийских ударов пришлось на Речное, Червоноднепровку, Григоровку, Запорожца, Запасное, Новояковлевку, Магдалиновку, Тернуватое, Рождественку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинку, Верхнюю Терсу, Копани, Долинку, Ровно, Воздвижковку, Придорожное и Новое Запорожье.

Поступило более 300 сообщений о повреждениях

Помимо погибших и раненых, российские атаки нанесли ущерб жилым домам, автомобилям и объектам инфраструктуры. По данным областных властей, за сутки поступило 341 сообщение о повреждениях.

Таким образом, российские войска применяли против Запорожья и области различные виды вооружения — от ракет и авиации до FPV-дронов и артиллерии. Под ударами оказались 53 населенных пункта. В результате атак один человек погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщил в Telegram сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

В Запорожье в результате российской атаки погибла 27-летняя женщина. Еще два человека получили ранения, среди них — шестилетняя девочка. Удар повредил два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения.

В Запорожье спасатели ликвидировали масштабный пожар на частном предприятии, возникший в результате удара российского беспилотника.

Вечером 15 октября российские войска нанесли удар по Запорожью. Попадание зафиксировали на территории частного предприятия, где после атаки вспыхнул пожар. По предварительным данным областных властей, пострадавших нет.

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