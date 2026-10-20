Силы беспилотных систем поразили более 10 тысяч оккупантов за 19 дней октября

Группировка Сил беспилотных систем ВСУ с 1 по 19 октября поразила 10 027 российских военнослужащих. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди, известный под позывным «Мадяр».

СБС выполнили среднемесячную плановую норму по потерям живой силы противника в 19:00 19 октября, отметил Бровди. На тот момент онлайн-табло «Подсчёт СБС» показывало 10 027 единиц. Это безвозвратные и санитарные потери оккупантов, подтверждённые в системе ситуационной осведомлённости «Дельта».

По подсчетам командующего, в октябре СБС поражают одного оккупанта каждые 162 секунды. Бровди назвал это новым темпом работы подразделений.

Результат за первые 19 дней октября превышает показатели аналогичных периодов двух предыдущих месяцев:

1–19 августа — 6 376 уничтоженных оккупантов, октябрьский показатель превышает его на 57%;

1–19 сентября — 8 097, октябрьский показатель выше на 23,8%.

По словам Бровди, самым ожесточённым остаётся Добропольско-Покровский участок фронта в зоне ответственности Группировки войск «Азов». Там за 1–19 октября количество поражённых оккупантов достигло 4 474. Этот результат на 41% выше, чем за аналогичный период сентября (3 170), и на 98,2% выше, чем за аналогичный период августа (2 257).

Командующий подчеркнул, что приведенные цифры касаются исключительно подразделений Группировки СБС и не учитывают результаты других подразделений Сил обороны. Он также оценил перспективы до конца месяца: «Погодные условия — не фонтан, но 15–16 тысяч за октябрь поджарим», — добавил Бровди.

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