Видео: Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Никольская» в России

В Тамбовской области РФ беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию «Никольская», расположенную недалеко от города Мичуринска. По предварительным данным, после удара на территории объекта вспыхнул пожар.

По сообщениям об атаке, огонь охватил резервуар с дизельным топливом. Информация о возгорании появилась после сообщений об атаке беспилотников на Мичуринск.

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ЛВДС «Никольская» обеспечивает перекачку дизельного топлива и бензина в центральные и южные регионы России, а также в направлении экспортных терминалов.

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Масштабы пожара, степень повреждения резервуара и возможные последствия для работы нефтеперекачивающей станции пока остаются неизвестными.

Источник: Exilenova+

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