+11° Киев +9° Варшава +10° Вашингтон
$ 45.1 € 50.64 zł 11.59
$ 45.1 € 50.64 zł 11.59
+11° Киев +9° Варшава +10° Вашингтон
Новости Война c рф

Видео: Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Никольская» в России

UA NEWS 20 Октября 2026 07:55
Видео: Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Никольская» в России

В Тамбовской области РФ беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию «Никольская», расположенную недалеко от города Мичуринска. По предварительным данным, после удара на территории объекта вспыхнул пожар.

 

По сообщениям об атаке, огонь охватил резервуар с дизельным топливом. Информация о возгорании появилась после сообщений об атаке беспилотников на Мичуринск.

ЛВДС «Никольская» обеспечивает перекачку дизельного топлива и бензина в центральные и южные регионы России, а также в направлении экспортных терминалов.

Масштабы пожара, степень повреждения резервуара и возможные последствия для работы нефтеперекачивающей станции пока остаются неизвестными.

Источник: Exilenova+

Напомним, Россия атаковала Киевскую область, в результате чего погибли три человека, ещё шестеро пострадали.

Ранее Зеленский вручил награды военным за участие в операции «Вивальди».

Локальное контрнаступление или стратегическое возвращение Донбасса: что стоит за операцией «Вивальди».

Операция «Вивальди» усугубляет проблемы для российской пропаганды и военных корреспондентов, — ISW.

Читай нас в
Загружай наше приложение