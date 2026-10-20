Видео: Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Никольская» в России
В Тамбовской области РФ беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию «Никольская», расположенную недалеко от города Мичуринска. По предварительным данным, после удара на территории объекта вспыхнул пожар.
По сообщениям об атаке, огонь охватил резервуар с дизельным топливом. Информация о возгорании появилась после сообщений об атаке беспилотников на Мичуринск.
ЛВДС «Никольская» обеспечивает перекачку дизельного топлива и бензина в центральные и южные регионы России, а также в направлении экспортных терминалов.
Масштабы пожара, степень повреждения резервуара и возможные последствия для работы нефтеперекачивающей станции пока остаются неизвестными.
Источник: Exilenova+
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