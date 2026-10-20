Видео: Россия атаковала Киевскую область, в результате чего погибли три человека, ещё шестеро пострадали

В ночь на 20 октября российские войска нанесли удар по Киевской области, в результате чего три человека погибли и ещё шестеро получили ранения. В Обуховском районе удар пришёлся на производственно-складское здание на территории одной из общин.

По информации ГСЧС, вражеский удар вызвал пожар на территории атакованного объекта. На место происшествия прибыли подразделения спасателей, которые приступили к ликвидации последствий обстрела. В результате атаки погибли три человека. Еще шесть человек пострадали.

Спасатели ликвидировали пожар, однако работы на месте удара продолжаются. В частности, сотрудники ГСЧС продолжают расчищать завалы поврежденного здания.

На месте происшествия также работали психологи ГСЧС, которые оказывали психологическую помощь людям после российского обстрела.

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