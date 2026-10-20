+11° Киев +9° Варшава +10° Вашингтон
$ 45.1 € 50.64 zł 11.59
$ 45.1 € 50.64 zł 11.59
+11° Киев +9° Варшава +10° Вашингтон
Новости Война c рф

Видео: Россия атаковала Киевскую область, в результате чего погибли три человека, ещё шестеро пострадали

UA NEWS 20 Октября 2026 07:49
Видео: Россия атаковала Киевскую область, в результате чего погибли три человека, ещё шестеро пострадали

В ночь на 20 октября российские войска нанесли удар по Киевской области, в результате чего три человека погибли и ещё шестеро получили ранения. В Обуховском районе удар пришёлся на производственно-складское здание на территории одной из общин.

 

По информации ГСЧС, вражеский удар вызвал пожар на территории атакованного объекта. На место происшествия прибыли подразделения спасателей, которые приступили к ликвидации последствий обстрела. В результате атаки погибли три человека. Еще шесть человек пострадали.

photo_5384585724767706051_y.webp

Спасатели ликвидировали пожар, однако работы на месте удара продолжаются. В частности, сотрудники ГСЧС продолжают расчищать завалы поврежденного здания.

photo_5384585724767706052_y.webp

На месте происшествия также работали психологи ГСЧС, которые оказывали психологическую помощь людям после российского обстрела.

Ранее Зеленский вручил награды военным за участие в операции «Вивальди».

Локальное контрнаступление или стратегическое возвращение Донбасса: что стоит за операцией «Вивальди».

Операция «Вивальди» усугубляет проблемы для российской пропаганды и военных корреспондентов, — ISW.

Читай нас в
Загружай наше приложение