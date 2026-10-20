Генеральный штаб обновил данные о потерях армии РФ по состоянию на 20 октября
По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1560 российских оккупантов. Новые данные о потерях противника были обнародованы по состоянию на 20 октября 2026 года.
РФ в войне с Украиной по состоянию на 20 октября потеряла:
- личного состава – около 1 568 720 (+1 560) человек;
- танков – 12 425 (+9) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 570 (+5) шт.;
- артиллерийских систем – 51 359 (+42) шт.;
- РСЗО – 2 227 (+3) ед.;
- средств ПВО – 1 714 (+0) шт.;
- самолетов – 449 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 986 (+12) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 571 572 (+1 578) шт.;
- крылатых ракет – 5 138 (+4) шт.;
- кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 164 871 (+293) ед.;
- специальной техники – 4 842 (+4) ед.
Источник: Генштаб
Третий армейский корпус и приданные ему подразделения освободили ещё три населённых пункта — Зеленую Долину, Липовое и Колодцы. По словам командира корпуса Андрея Билецкого, в ходе нового этапа операции «Вивальди» украинские силы вернули 101 км² территории, а российская армия потеряла около 3 тысяч военнослужащих.
Ранее Зеленский вручил награды военным за участие в операции «Вивальди».
Локальное контрнаступление или стратегическое возвращение Донбасса: что стоит за операцией «Вивальди».
Операция «Вивальди» усугубляет проблемы для российской пропаганды и военных корреспондентов, — ISW.