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Генеральный штаб обновил данные о потерях армии РФ по состоянию на 20 октября

UA NEWS 20 Октября 2026 07:11
Генеральный штаб обновил данные о потерях армии РФ по состоянию на 20 октября

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1560 российских оккупантов. Новые данные о потерях противника были обнародованы по состоянию на 20 октября 2026 года.

 

РФ в войне с Украиной по состоянию на 20 октября потеряла:

  • личного состава – около 1 568 720 (+1 560) человек;
  • танков – 12 425 (+9) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 570 (+5) шт.;
  • артиллерийских систем – 51 359 (+42) шт.;
  • РСЗО – 2 227 (+3) ед.;
  • средств ПВО – 1 714 (+0) шт.;
  • самолетов – 449 (+0) шт.;
  • вертолетов – 356 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 986 (+12) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 571 572 (+1 578) шт.;
  • крылатых ракет – 5 138 (+4) шт.;
  • кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 164 871 (+293) ед.;
  • специальной техники – 4 842 (+4) ед.
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Источник: Генштаб

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