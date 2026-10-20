Генеральный штаб обновил данные о потерях армии РФ по состоянию на 20 октября

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1560 российских оккупантов. Новые данные о потерях противника были обнародованы по состоянию на 20 октября 2026 года.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 20 октября потеряла:

личного состава – около 1 568 720 (+1 560) человек;

танков – 12 425 (+9) шт.;

боевых бронированных машин – 25 570 (+5) шт.;

артиллерийских систем – 51 359 (+42) шт.;

РСЗО – 2 227 (+3) ед.;

средств ПВО – 1 714 (+0) шт.;

самолетов – 449 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 2 986 (+12) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 571 572 (+1 578) шт.;

крылатых ракет – 5 138 (+4) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 164 871 (+293) ед.;

специальной техники – 4 842 (+4) ед.

Источник: Генштаб

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