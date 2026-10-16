Россия пытается нанести удар по критически важной инфраструктуре Днепра; в городе раздались взрывы

В четверг, 16 октября, в Днепре прогремела серия взрывов. Российские войска пытаются нанести удары по критически важной инфраструктуре города, угроза сохраняется.

Об этом сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

По сообщениям «Суспильне Днепр», первый взрыв в городе прогремел в 13:10. Впоследствии был слышен еще один взрыв, а затем — новая серия взрывов. Около 13:28 в Днепре снова прогремел взрыв.

В 13:30 о взрыве сообщили также в Павлограде. В 13:31 взрыв снова был слышен в Днепре.

По словам главы ОГА, российские военные пытаются атаковать критически важную инфраструктуру Днепра. Опасность сохраняется.

Жителей призывают оставаться в безопасных местах до отмены воздушной тревоги.

Информации о последствиях атаки пока нет.

Источник: Александр Ганжа

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