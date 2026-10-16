Россия могла проверять готовность НАТО с помощью атак на суда в Чёрном море

В первой половине октября по меньшей мере восемь торговых судов подверглись атакам беспилотников у берегов Румынии и Болгарии — обе страны являются членами НАТО.

Серия инцидентов вызвала опасения, что Россия может проверять готовность Альянса защищать своих союзников и продолжать поддержку Украины.

Первые атаки были зафиксированы 5 октября. Среди пораженных судов были сухогрузы, танкеры и балкеры, ходившие под флагами разных стран. Часть судов затонула, есть погибшие и пропавшие без вести моряки.

Украина обвинила Россию в причастности к нападениям. В Болгарии заявили, что не имеют четких доказательств связи атак с Москвой, хотя премьер страны отметил, что у Украины нет очевидных причин уничтожать собственные суда. Румынские власти возложили на Россию ответственность за превращение Чёрного моря в опасную зону для гражданского судоходства.

По информации Reuters со ссылкой на источник в НАТО, удары по танкерам Wine Trader и Yara J нанесли беспилотники российского происхождения. Расследование других атак продолжается.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о сотрудничестве с союзниками в регионе и корректировке мер сдерживания и обороны. Румыния также объявила о намерении созвать Североатлантический совет.

Как отмечает Associated Press, эти атаки вызвали вопрос: пытается ли Кремль проверить реакцию Альянса? В то же время остается неясным, могут ли удары по судам в экономических зонах стран НАТО стать основанием для применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

В территориальных водах Румынии поздно вечером 14 октября загорелось торговое судно, стоявшее на якоре. Экипаж был эвакуирован, сообщили румынские власти.

У черноморского побережья Болгарии 6 октября дроны поразили два торговых судна, одно из которых затонуло. Атака вызвала тревогу и возмущение в Болгарии и ЕС.

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