Ровно и часть области остались без света после атаки россиян

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали магистральную сеть в Ровенской области. Из-за этого в Ровно и области у большого числа людей отключилось электричество.

«В результате российской атаки с использованием дронов на магистральную сеть НЭК «Укрэнерго» были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие энергоснабжение Ровенской области. В результате — фиксируются масштабные отключения электроэнергии в Ровно и прилегающих районах», — говорится в сообщении «Укрэнерго» в Telegram.

Энергетики уже работают над тем, чтобы вернуть свет потребителям по резервным схемам. При этом аварийно-восстановительные работы начнутся, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, что в Луцке электроснабжение отсутствует уже второе сутки. Городские власти призывают жителей готовиться к тому, что света может не быть как минимум 24 часа.

Российские войска совершили массированную атаку на Ровенскую область 16 октября. Под удар попал один из лицеев в Ровно.

В Вараше Ровенской области ученики лицея №1 во время воздушной тревоги начали выбираться из школы через окна первого этажа вместо того, чтобы укрыться в бомбоубежище.





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