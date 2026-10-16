На Рівненщині школярі тікали зі школи через вікна під час повітряної тривоги

У Вараші Рівненської області учні ліцею №1 під час повітряної тривоги почали вибиратися зі школи через вікна першого поверху замість того, щоб іти в укриття. Відео інциденту, який стався 15 жовтня, поширили в мережі. Начальниця управління освіти міської ради Олена Корень відреагувала на ситуацію та закликала не покладати всю відповідальність за безпеку дітей лише на вчителів.

У місті Вараш Рівненської області розгорівся скандал через поведінку школярів під час повітряної тривоги. Учні ліцею №1 замість того, щоб прямувати до укриття, почали вибиратися з навчального кабінету через вікна першого поверху. На відео, оприлюдненому в мережі, видно, як після оголошення повітряної тривоги школярі один за одним вистрибують із вікон і біжать територією навчального закладу.

Обставини події та причини, через які діти вирішили залишити приміщення саме в такий спосіб, у наведених повідомленнях не уточнюються. Також немає інформації про те, чи постраждав хтось під час інциденту. Відео викликало обговорення в мережі. Користувачі почали ставити запитання щодо дотримання правил безпеки в ліцеї та дій педагогів під час повітряної тривоги.

Що відповіла начальниця управління освіти

На ситуацію відреагувала начальниця Управління освіти Вараської міської ради Олена Корень. Вона заявила, що підтримує педагогів і вважає несправедливими поспішні звинувачення на їхню адресу.

Посадовиця наголосила, що поведінка школярів під час повітряної тривоги викликає обурення. Водночас, за її словами, важливо говорити не лише про дії вчителів, а й про роль батьків у вихованні відповідального ставлення дітей до власної безпеки. «Випадок, коли під час повітряної тривоги учні почали тікати через вікна, обурює. І ще більше обурює те, як швидко окремі люди поспішають поширювати цю історію, звинувачувати педагогів і запитувати: «Де вчителі? Що вони роблять?». А я хочу запитати: «Де батьки? Чи говорять вони зі своїми дітьми про ціну безвідповідальності? Чи пояснюють, що повітряна тривога — це не формальність, а реальна загроза життю?», — написала Корень.

За словами посадовиці, безпека школярів залежить від спільних зусиль школи, батьків і самих дітей. Вона закликала дорослих регулярно пояснювати школярам, чому під час повітряної тривоги потрібно дотримуватися правил і прямувати до укриття.

«Жодні конструкції не замінять свідомості»

Корень також зазначила, що посилення безпеки в навчальних закладах не повинно зводитися лише до фізичних обмежень. На її думку, важливо не тільки створювати безпечні умови, а й пояснювати дітям, чому необхідно дотримуватися встановлених правил. «Ми не хочемо перетворювати ліцеї на в’язниці, забивати вікна й будувати стіни недовіри. Так, ми будемо посилювати заходи безпеки, шукати рішення, робити все можливе для захисту дітей. Але жодні конструкції не замінять свідомості, відповідальності та взаємної поваги», — наголосила начальниця управління освіти.

Під її дописом користувачі мережі також обговорювали відповідальність за безпеку школярів. Частина коментаторів підтримала позицію Корень і погодилася, що питання не можна зводити виключно до роботи вчителів. Водночас сам інцидент порушує й інше важливе питання: чи розуміють діти, як діяти під час повітряної тривоги, і чи знають, куди саме потрібно йти в такій ситуації.

Як змінили правила навчання під час тривалих тривог

Інцидент у Вараші стався на тлі змін у правилах організації навчання під час повітряних тривог. 15 жовтня уряд оновив відповідний порядок для закладів освіти. Нові правила дають змогу поєднувати заняття в укриттях із дистанційним навчанням. Формат уроків мають визначати з урахуванням безпекової ситуації та наявності захисних споруд. Це означає, що школи можуть гнучкіше організовувати навчальний процес під час тривалих тривог. Однак конкретні рішення залежать від умов у кожному закладі та можливостей забезпечити безпеку учнів і працівників.

У випадку з ліцеєм №1 у Вараші головне питання полягає в тому, чому школярі почали вибиратися через вікна замість того, щоб прямувати до укриття. Водночас для повної оцінки ситуації важливо знати всі обставини інциденту, зокрема дії педагогів і причини поведінки дітей.

Повітряна тривога — це сигнал про потенційну небезпеку, а не формальність. Саме тому школярам важливо знати алгоритм дій, а дорослим — регулярно нагадувати про нього та подбати, щоб шлях до укриття був зрозумілим і безпечним.

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