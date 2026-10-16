В Ровенской области школьники убегали из школы через окна во время воздушной тревоги

В Вараше Ровенской области ученики лицея № 1 во время воздушной тревоги начали выбираться из школы через окна первого этажа вместо того, чтобы укрыться. Видео инцидента, произошедшего 15 октября, распространилось в сети. Начальница управления образования городского совета Елена Корень отреагировала на ситуацию и призвала не возлагать всю ответственность за безопасность детей исключительно на учителей.

В городе Вараш Ровенской области разгорелся скандал из-за поведения школьников во время воздушной тревоги. Ученики лицея №1 вместо того, чтобы направляться в укрытие, начали выбираться из учебного кабинета через окна первого этажа. На видео, опубликованном в сети, видно, как после объявления воздушной тревоги школьники один за другим выпрыгивают из окон и бегут по территории учебного заведения.

Обстоятельства происшествия и причины, по которым дети решили покинуть помещение именно таким образом, в приведенных сообщениях не уточняются. Также нет информации о том, пострадал ли кто-нибудь во время инцидента. Видео вызвало обсуждение в сети. Пользователи начали задавать вопросы о соблюдении правил безопасности в лицее и действиях педагогов во время воздушной тревоги.

Что ответила начальница управления образования

На ситуацию отреагировала начальница Управления образования Варашского городского совета Елена Корень. Она заявила, что поддерживает педагогов и считает несправедливыми поспешные обвинения в их адрес.

Чиновница подчеркнула, что поведение школьников во время воздушной тревоги вызывает возмущение. В то же время, по её словам, важно говорить не только о действиях учителей, но и о роли родителей в воспитании ответственного отношения детей к собственной безопасности. «Случай, когда во время воздушной тревоги ученики начали убегать через окна, возмущает. И ещё больше возмущает то, как быстро некоторые люди спешат распространять эту историю, обвинять педагогов и спрашивать: «Где учителя? Что они делают?». А я хочу спросить: «Где родители? Говорят ли они со своими детьми о цене безответственности? Объясняют ли, что воздушная тревога — это не формальность, а реальная угроза жизни?», — написала Корень.

По словам чиновницы, безопасность школьников зависит от совместных усилий школы, родителей и самих детей. Она призвала взрослых регулярно объяснять школьникам, почему во время воздушной тревоги нужно соблюдать правила и направляться в укрытие.

«Никакие сооружения не заменят сознательности»

Корень также отметила, что усиление безопасности в учебных заведениях не должно сводиться только к физическим ограничениям. По её мнению, важно не только создавать безопасные условия, но и объяснять детям, почему необходимо соблюдать установленные правила. «Мы не хотим превращать лицеи в тюрьмы, забивать окна и возводить стены недоверия. Да, мы будем усиливать меры безопасности, искать решения, делать все возможное для защиты детей. Но никакие конструкции не заменят сознания, ответственности и взаимного уважения», — подчеркнула начальница управления образования.

Под её постом пользователи сети также обсуждали ответственность за безопасность школьников. Часть комментаторов поддержала позицию Корень и согласилась, что вопрос нельзя сводить исключительно к работе учителей. В то же время сам инцидент поднимает и другой важный вопрос: понимают ли дети, как действовать во время воздушной тревоги, и знают ли, куда именно нужно идти в такой ситуации.

Как изменились правила обучения во время длительных тревог

Инцидент в Вараше произошел на фоне изменений в правилах организации обучения во время воздушных тревог. 15 октября правительство обновило соответствующий порядок для учебных заведений. Новые правила позволяют сочетать занятия в укрытиях с дистанционным обучением. Формат уроков должен определяться с учетом ситуации с безопасностью и наличия защитных сооружений. Это означает, что школы могут более гибко организовывать учебный процесс во время длительных тревог. Однако конкретные решения зависят от условий в каждом учебном заведении и возможностей обеспечить безопасность учеников и сотрудников.

В случае с лицеем № 1 в Вараше главный вопрос заключается в том, почему школьники начали выбираться через окна вместо того, чтобы направляться в укрытие. В то же время для полной оценки ситуации важно знать все обстоятельства инцидента, в частности действия педагогов и причины поведения детей.

Воздушная тревога — это сигнал о потенциальной опасности, а не формальность. Именно поэтому школьникам важно знать алгоритм действий, а взрослым — регулярно напоминать о нем и позаботиться о том, чтобы путь к укрытию был понятным и безопасным.

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