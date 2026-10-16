Równe i część obwodu pozostały bez prądu po ataku Rosjan

Wieczorem 16 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały sieć przesyłową w obwodzie rówieńskim. W wyniku tego w Równie i całym obwodzie doszło do przerw w dostawach prądu u dużej liczby osób.

„W wyniku rosyjskiego ataku dronowego na sieć magistralną NEC „Ukrenergo” uszkodzeniu uległa infrastruktura energetyczna odpowiedzialna za zaopatrzenie w energię elektryczną obwodu rówieńskiego. W rezultacie odnotowuje się rozległe przerwy w dostawach prądu w Równem i okolicznych rejonach” – podano w komunikacie „Ukrenergo” opublikowanym w serwisie Telegram.

Pracownicy energetyki już pracują nad przywróceniem zasilania odbiorcom zgodnie z planami awaryjnymi. Prace naprawcze rozpoczną się jednak dopiero wtedy, gdy pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że w Łucku od dwóch dob nie ma prądu. Władze miasta wzywają mieszkańców, by przygotowali się na to, że prądu może nie być przez co najmniej 24 godziny.

16 października rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na obwód rówieński. Jednym z celów ataku było liceum w Równem.

W Waraszu w obwodzie rówieńskim uczniowie liceum nr 1 podczas alarmu powietrznego zaczęli wydostawać się ze szkoły przez okna na pierwszym piętrze, zamiast udać się do schronu.





Czytaj nas na