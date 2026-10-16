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Відео: у Луцьку готуються до відсутності світла щонайменше 24 години

UA NEWS 16 Жовтня 2026 14:48
Відео: у Луцьку готуються до відсутності світла щонайменше 24 години
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У Луцьку електропостачання відсутнє другу добу. Міська влада закликає мешканців готуватися до того, що світла може не бути щонайменше 24 години.

Лікарні працюють на генераторах, а електротранспорт не курсує до відновлення живлення. Водопостачання збережене, проте через низький тиск вода може не доходити до квартир на поверхах вище другого-третього.

Якщо ситуація не покращиться, у місті планують розгорнути пункти незламності.

Джерело: секретар міської ради Андрій Разумовський.

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