Відео: у Луцьку готуються до відсутності світла щонайменше 24 години
У Луцьку електропостачання відсутнє другу добу. Міська влада закликає мешканців готуватися до того, що світла може не бути щонайменше 24 години.
Лікарні працюють на генераторах, а електротранспорт не курсує до відновлення живлення. Водопостачання збережене, проте через низький тиск вода може не доходити до квартир на поверхах вище другого-третього.
Якщо ситуація не покращиться, у місті планують розгорнути пункти незламності.
Джерело: секретар міської ради Андрій Разумовський.
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