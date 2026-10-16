Видео: в Луцке готовятся к отключению света как минимум на 24 часа

В Луцке уже второе сутки отсутствует электроснабжение. Городские власти призывают жителей готовиться к тому, что электричества может не быть как минимум 24 часа.

Больницы работают на генераторах, а электротранспорт не курсирует до восстановления электроснабжения. Водоснабжение сохраняется, однако из-за низкого давления вода может не доходить до квартир на этажах выше второго-третьего.

Если ситуация не улучшится, в городе планируют развернуть пункты стойкости.

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Источник: секретарь городского совета Андрей Разумовский.

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