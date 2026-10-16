Росія намагається атакувати критичну інфраструктуру Дніпра в місті пролунали вибухи

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У четвер, 16 жовтня, у Дніпрі пролунала серія вибухів. Російські війська намагаються атакувати критичну інфраструктуру міста, загроза триває.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

За повідомленнями «Суспільне Дніпро», перший вибух у місті пролунав о 13:10. Згодом було чутно ще один вибух, а потім — нову серію вибухів. Близько 13:28 у Дніпрі знову пролунав вибух.

О 13:30 про вибух повідомили також у Павлограді. О 13:31 вибух знову було чутно у Дніпрі.

За словами начальника ОВА, російські військові намагаються атакувати критичну інфраструктуру Дніпра. Небезпека зберігається.

Мешканців закликають залишатися в безпечних місцях до оголошення відбою повітряної тривоги.

Інформації про наслідки атаки наразі немає.

Джерело: Олександр Ганжа

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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