Видео: Путин приказал продолжить массированные удары по Украине

16 октября Россия начала массированные удары по энергетическим объектам Украины, и такие атаки должны продолжаться.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин.

Также он подчеркнул, что захват Донбасса остается главной целью России.

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Российский дрон попал рядом со школой в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

Военный рассказал о гибели почти всей семьи после удара РФ по Радушному.

Напомним, российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.

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