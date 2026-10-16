Видео: Путин приказал продолжить массированные удары по Украине
16 октября Россия начала массированные удары по энергетическим объектам Украины, и такие атаки должны продолжаться.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин.
Также он подчеркнул, что захват Донбасса остается главной целью России.
Российский дрон попал рядом со школой в Полтаве, есть пострадавшие.
В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.
В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.
Военный рассказал о гибели почти всей семьи после удара РФ по Радушному.
Напомним, российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.