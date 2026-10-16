+11° Киев +10° Варшава +24° Вашингтон
$ 44.89 € 50.52 zł 11.57
$ 44.89 € 50.52 zł 11.57
+11° Киев +10° Варшава +24° Вашингтон
Новости Война c рф

Видео: Путин приказал продолжить массированные удары по Украине

UA NEWS 16 Октября 2026 19:33
Видео: Путин приказал продолжить массированные удары по Украине

16 октября Россия начала массированные удары по энергетическим объектам Украины, и такие атаки должны продолжаться. 

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин.

Также он подчеркнул, что захват Донбасса остается главной целью России.

Российский дрон попал рядом со школой в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

Военный рассказал о гибели почти всей семьи после удара РФ по Радушному.

Напомним, российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.

Читай нас в
Загружай наше приложение