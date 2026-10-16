Поврежденную российским дроном «Космогонию» не будут восстанавливать до конца войны

Художник Петр Антип, создавший самую большую в мире картину «Космогония», решил отложить восстановление поврежденной части монументального полотна до окончания войны. Картина была повреждена в результате российской атаки.

«Пока идёт война, я не буду восстанавливать «Космогонию». Пока что решили так, а там посмотрим», — сказал Антип.

По его словам, о последствиях обстрела ему сообщили сразу.

«Там сгорело около 150 квадратов, повреждена именно последняя часть — „Будущее“. Это символично. Но также символично, что центральная композиция — „Человек“ — осталась», — добавил художник.

«Космогония» — самый масштабный художественный проект в истории современной украинской и мировой живописи. Площадь полотна составляет около 2000 квадратных метров (высота — 10 метров, ширина — 200 метров), что делает его самым глубоким и самым большим по площади живописным произведением в мире, выполненным одним автором. Работа над картиной длилась более полутора лет в луцком Музее современного украинского искусства Корсаков, процесс создания был открыт для посетителей.

Об этом он рассказал корреспонденту «Укринформа».

Напомним, что в Луцке в результате российского нападения была повреждена часть художественного проекта «Космогония».

Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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