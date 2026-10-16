Пошкоджену російським дроном Космогонію не відновлюватимуть до кінця війни

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Художник Петро Антип, який створив найбільшу у світі картину «Космогонія», вирішив відкласти відновлення пошкодженої частини монументального полотна до завершення війни. Картина зазнала пошкоджень унаслідок російської атаки.

«Поки триває війна, не відновлюватиму "Космогонію". Поки що вирішили так, а там будемо дивитися», — сказав Антип.

За його словами, про наслідки обстрілу йому повідомили відразу.

«Там згоріло десь 150 квадратів, пошкоджена саме остання частина - "Майбутнє". Це символічно. Але також символічно, що центральна композиція - "Людина" - залишилася», — додав художник.

"Космогонія" — наймасштабніший мистецький проєкт в історії сучасного українського та світового живопису. Площа полотна становить близько 2000 квадратних метрів (висота — 10 метрів, ширина — 200 метрів), що робить його найглибшим та найбільшим за площею живописним твором у світі, виконаним одним автором. Написання картини тривало понад півтора року в луцькому Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, процес створення був відкритим для відвідувачів.

Про це він розповів кореспондентові Укрінформу.

Нагадаємо, що У Луцьку через російську атаку пошкоджено частину мистецького проєкту Космогонія.

Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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