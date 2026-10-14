В Луцке завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара

В Луцке подразделения ГСЧС завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара беспилотниками. Итоговое число погибших составляет шесть человек, число пострадавших возросло до 13 человек, среди которых один ребенок.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, один из пострадавших находится в критическом состоянии в больнице. Основные разрушения и пожар произошли на территории оптового склада «Еврогурт», где обнаружили тела пяти погибших, ещё один человек скончался от полученных травм в медицинском учреждении. Также взрывной волной и обломками поврежден девятиэтажный жилой дом на проспекте Соборности.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Луцке в результате очередной атаки российских беспилотников увеличилось число жертв и пострадавших среди гражданского населения. По состоянию на 16:00 14 октября 2026 года было известно о шести погибших и 10 раненых.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

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