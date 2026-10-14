Росія атакувала транспортне підприємство на Харківщині, є поранені

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Вранці 14 жовтня російські війська завдали удару безпілотником по приватному транспортному підприємству в місті Дергачі Харківського району. Унаслідок атаки четверо працівників дістали тяжкі поранення.

«Близько 9.00 окупанти вдарили безпілотником по приватному транспортному підприємству у Дергачах. Чотирьох працівників підприємства з важкими опіками тіла доставили до Дергачівської центральної лікарні», — розповів посадовець.

За словами Задоренка, постраждалі дістали тяжкі опіки тіла. Наразі медики борються за їхні життя.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко у Телеграмі.

Україна знову не отримала попередження від партнерів про ракетний удар по Києву ввечері 13 жовтня. Однією з можливих причин є складність виявлення балістичних ракет за несприятливих погодних умов, зокрема під час сильної хмарності та туману.

Російські війська завдали удару безпілотником типу «Шахед» по житловому сектору Рівного. Унаслідок атаки поранення дістали щонайменше троє цивільних мешканців.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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