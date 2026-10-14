Мелони: капитуляция Украины приведет к оккупации, а не к миру

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что поддержка Украины является необходимым условием для достижения мира. По её словам, прекращение сопротивления Украины будет означать оккупацию страны и возрождение имперских амбиций Москвы.

Выступая в парламенте накануне саммита ЕС, Мелони подчеркнула, что Россия, не достигнув желаемых результатов на фронте, усиливает атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Она обвинила Кремль в попытках подчинить украинцев террором, холодом и темнотой.

Итальянский премьер заявила, что именно мужество украинцев и поддержка Запада помогают сдерживать российское наступление. По её мнению, поддержка Киева не противоречит мирным переговорам, а создаёт условия для них.

«Капитуляция — это не мир. Это завоевание», — подчеркнула Мелони, добавив, что не скучает по советским танкам, которые подавляли восстания в Праге и Будапеште, и по Берлинской стене.

Отдельно она раскритиковала возможное соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива. По словам Мелони, такая договоренность может принести Москве дополнительные средства для продолжения войны и ослабить санкционное давление.

Италия, по её словам, поддерживает справедливый мир, усиление давления на Россию и энергетическое перемирие. Мелони также поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за готовность прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что её правительство не меняет позиции в отношении поддержки Украины. По её словам, капитуляцию страны, которая борется за свою свободу, нельзя считать миром.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила в Милане, что на предстоящем заседании Европейского совета лично вновь поднимет вопрос о большей бюджетной гибкости в связи с инфляцией и высокими ценами на энергию.

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