Мелоні: капітуляція України означатиме окупацію, а не мир

0:00 / 0:00

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що підтримка України є необхідною умовою для досягнення миру. За її словами, припинення українського опору означатиме окупацію країни та відродження імперських амбіцій Москви.

Виступаючи в парламенті напередодні саміту ЄС, Мелоні наголосила, що Росія, не досягнувши бажаних результатів на фронті, посилює атаки на цивільну інфраструктуру України. Вона звинуватила Кремль у спробах підкорити українців терором, холодом і темрявою.

Італійська прем’єрка заявила, що саме мужність українців і підтримка Заходу допомагають стримувати російське просування. На її думку, підтримка Києва не суперечить мирним переговорам, а створює умови для них.

«Капітуляція — це не мир. Це завоювання», — наголосила Мелоні, додавши, що не сумує за радянськими танками, які придушували повстання в Празі та Будапешті, і за Берлінською стіною.

Окремо вона розкритикувала можливу угоду США з Росією щодо постачання дизельного пального. За словами Мелоні, така домовленість може принести Москві додаткові кошти для продовження війни та послабити санкційний тиск.

Італія, за її словами, підтримує справедливий мир, посилення тиску на Росію та енергетичне перемир’я. Мелоні також подякувала президенту України Володимиру Зеленському за готовність до припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її уряд не змінює позиції щодо підтримки України. За її словами, капітуляцію країни, яка бореться за свою свободу, не можна вважати миром.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила в Мілані, що на майбутньому засіданні Європейської ради особисто знову порушить питання більшої бюджетної гнучкості через інфляцію та високі ціни на енергію.

Читай нас у