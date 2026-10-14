Российский «Шахед» нанес удар по жилому району Ровно, есть раненые

Российские войска нанесли удар беспилотником типа «Шахед» по жилому району Ровно. В результате атаки ранения получили как минимум трое мирных жителей.

«Еще одна атака на Ровно. Пострадал жилой сектор. На данный момент известно о трех раненых. Все соответствующие службы на месте. Вместе с городскими властями нахожусь на месте происшествия», — сообщил глава области.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако работники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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