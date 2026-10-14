Украина сбивает 76 % российских реактивных дронов, сообщил Игнат

Доля уничтоженных российских реактивных беспилотников выросла до 76%. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в телеэфире.

«Сегодня было задействовано 128 БПЛА различных типов. Это и «Гербера», «Пародия», и реактивные БПЛА. Реактивных было 77 из 128. Это довольно большая цифра. Конечно, противник увеличивает долю реактивных БПЛА во время каждой атаки, но в то же время общий показатель сбиваемости составляет 90% по всем типам БПЛА. То есть сбито или подавлено 115, из них 59 — реактивных. Идем на рост. Подчеркну, что в прошлом месяце показатель сбиваемости реактивных БПЛА составлял около 60%, а сейчас он увеличен до 76%, если брать сегодняшнюю атаку», — сказал он.

Игнат отметил, что перехватить все дроны невозможно.

Кроме того, пресс-секретарь рассказал, что реактивные БПЛА относительно дороги в производстве. По его словам, только один двигатель стоит около 40 тыс. долларов. Игнат подчеркнул необходимость введения санкций против России, чтобы ограничить её возможности по производству такого оружия.

За прошедшие сутки на фронте произошло 229 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Наибольшее количество вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли баллистические удары по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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