Долинце объяснил, почему Украина не получила предупреждение о баллистическом ударе по Киеву

Украина вновь не получила предупреждения от партнеров о ракетном ударе по Киеву вечером 13 октября. Одной из возможных причин является сложность обнаружения баллистических ракет в неблагоприятных погодных условиях, в частности при сильной облачности и тумане.

После очередной атаки Воздушные силы ВСУ сообщили, что партнеры не информировали Украину о пусках ракет. В то же время ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведывательные данные.

Ранее СМИ также сообщали, что во время предыдущей атаки 12 октября запуски ракет не удалось обнаружить из-за неблагоприятной погоды.

По словам Богдана Долинце, погодные условия действительно могут затруднять работу систем обнаружения. Прежде всего речь идет о ракетах комплексов С-300 и С-400, которые Россия применяет в режиме «земля — земля».

Такие ракеты имеют высокую скорость полета, а запускаются они с относительно небольшого расстояния от украинской столицы. В частности, пуски могут осуществляться с территории Брянской и Курской областей России.

По оценке эксперта, ракеты при определенных условиях способны долететь до Киева всего за одну-две минуты. Это существенно сокращает время на обнаружение угрозы и оповещение населения.

«Западные системы обнаружения, прежде всего, критически зависят от возможности видеть эти средства, когда они готовятся к запуску и когда ракеты уже находятся в воздушном пространстве. Учитывая плохие погодные условия, обычно в этом случае не удается своевременно зафиксировать запуск. Фактически ракета появляется, когда выходит из облаков на высоте более 10 километров. А при снижении она исчезает», — отметил Долинце.

Эксперт подчеркнул, что в осенне-зимний период эффективность обнаружения таких ракет может снижаться из-за сильной облачности и тумана.

При неблагоприятных погодных условиях системам наблюдения может быть сложнее своевременно зафиксировать подготовку к запуску или саму ракету после старта. Из-за высокой скорости её полёта времени на реагирование остаётся немного.

В то же время объяснение Долинце касается возможного влияния погодных условий на обнаружение ракет и само по себе не подтверждает, что это была единственная причина отсутствия предупреждения об ударе 13 октября.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

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В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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