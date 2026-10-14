Российский реактивный «шахед» атаковал Луцк, шесть человек пострадали

В результате российского обстрела Луцка была повреждена гражданская инфраструктура, шесть человек получили ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Волынской ОГА Роман Романюк.

В частности, повреждения получила оптовая торговая точка европейских товаров «ЕвроГур». По предварительным данным, внутри торгового павильона могли находиться люди. Информацию о возможных пострадавших уточняют.

На месте работают экстренные службы, продолжается локализация пожара. Представитель власти сообщил, что направляется на место происшествия, и пообещал предоставить дополнительную информацию позже.

Ранее местные группы в соцсетях сообщали о столбе дыма над Луцком и возможном возгорании торговых павильонов. Также распространялась информация о вероятном попадании в супермаркет АТБ, однако местные жители её не подтверждали.

Источник: Роман Романюк

Украина вновь не получила предупреждения от партнеров о ракетном ударе по Киеву вечером 13 октября. Одной из возможных причин является сложность обнаружения баллистических ракет в неблагоприятных погодных условиях, в частности при сильной облачности и тумане.

Российские войска нанесли удар беспилотником типа «Шахед» по жилому району Ровно. В результате атаки ранения получили как минимум трое мирных жителей.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли баллистические удары по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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