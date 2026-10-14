Російський реактивний шахед атакував Луцьк, шестеро людей постраждали

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Унаслідок російської атаки на Луцьк пошкоджено цивільну інфраструктуру, шестеро людей дістали поранення. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

Зокрема, пошкоджень зазнала гуртівня європейських товарів «ЄвроГурт». За попередніми даними, усередині торговельного павільйону могли перебувати люди. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

На місці працюють екстрені служби, триває локалізація пожежі. Представник влади повідомив, що прямує на місце події, та пообіцяв надати додаткову інформацію згодом.

Раніше місцеві пабліки повідомляли про стовп диму над Луцьком і можливе загоряння торговельних павільйонів. Також поширювалася інформація про ймовірне влучання в супермаркет АТБ, однак місцеві жителі її не підтверджували.

Джерело: Роман Романюк

Україна знову не отримала попередження від партнерів про ракетний удар по Києву ввечері 13 жовтня. Однією з можливих причин є складність виявлення балістичних ракет за несприятливих погодних умов, зокрема під час сильної хмарності та туману.

Російські війська завдали удару безпілотником типу «Шахед» по житловому сектору Рівного. Унаслідок атаки поранення дістали щонайменше троє цивільних мешканців.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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