Зеленський заявив, що дії США можуть схиляти Україну до капітуляції — RMF24

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії адміністрації президента США Дональда Трампа, на його думку, можуть схиляти Україну до капітуляції у війні, яку Росія — держава-агресор — веде проти України. Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє RMF24.

За словами Зеленського, серед таких дій він назвав обмеження швидкості супутникового інтернету Starlink і затримки з постачанням ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Президент наголосив, що не стверджує, ніби партнери мають на меті примусити Україну до капітуляції, однак саме так він оцінює ситуацію.

Пропозиція щодо ударів по російських НПЗ

Зеленський також повідомив про свою пропозицію американській адміністрації: Україна могла б припинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на додаткові ракети для Patriot, потрібні для захисту українських об’єктів. За його словами, американська сторона хоче, щоб Україна припинила атаки на російське дизельне паливо, а в разі ударів по цих об’єктах Україні можуть обмежити доступ до чогось.

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Постачання ракет Patriot

Президент заявив, що Україна оплатила озброєння, зокрема ракети для протидії балістичним ракетам, однак їхнє постачання затримується. За його оцінкою, нині країна отримує 12 ракет-перехоплювачів для Patriot на місяць — у чотири рази менше, ніж за адміністрації Джо Байдена. Зеленський зазначив, що за президентства Трампа США продають ці ракети Україні, тоді як адміністрація Байдена передавала їх у межах військової допомоги.

Він також пов’язав напруження у відносинах Києва і Вашингтона з виборчим періодом у США та висловив сподівання, що після виборів ситуація стабілізується. Окремо Зеленський заявив, що Трамп підтримує добрі відносини з Володимиром Путіним, але наразі не може змусити його припинити війну.

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