乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，他认为，美国总统唐纳德·特朗普政府的行动可能促使乌克兰在俄罗斯这一侵略国对乌克兰发动的战争中投降。他在接受彭博社采访时作出上述表示，RMF24报道。

泽连斯基称，他列举的此类行动包括限制Starlink卫星互联网的速度，以及延迟交付爱国者防空系统所需的拦截导弹。这位总统强调，他并非声称伙伴国家意图迫使乌克兰投降，但他正是如此评估当前局势。

关于打击俄罗斯炼油厂的提议

泽连斯基还谈及他向美国政府提出的建议：乌克兰可以停止打击俄罗斯炼油厂，以换取保护乌克兰设施所需的额外爱国者导弹。他表示，美方希望乌克兰停止袭击俄罗斯柴油燃料；如果对这些设施发动打击，乌克兰获得某些东西的渠道可能会受到限制。

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爱国者导弹供应

这位总统表示，乌克兰已为武器支付费用，其中包括用于对抗弹道导弹的导弹，但其交付被延迟。据他估计，该国目前每月获得12枚爱国者拦截导弹，比乔·拜登政府时期少四倍。泽连斯基指出，在特朗普担任总统期间，美国向乌克兰出售这些导弹，而拜登政府则在军事援助框架内提供这些导弹。

他还将基辅与华盛顿关系中的紧张与美国选举期联系起来，并希望选举后局势能够稳定。此外，泽连斯基表示，特朗普与弗拉基米尔·普京保持良好关系，但目前无法迫使他停止战争。

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