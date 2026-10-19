在俄罗斯这个侵略国，两名被BBC News以化名伊万和福马称呼的男子讲述了他们与乌克兰国防情报总局的合作。乌克兰国防情报总局向该媒体证实，两人都为该机构工作，但指出其无法知悉他们活动的所有细节。BBC还强调，这些男子所称的具体事件无法得到独立核实。

身在俄罗斯的伊万声称，他曾参与乌克兰使用无人机对战略轰炸机和弹药生产企业发动的袭击。据他所说，他监视军事设施，并在可能打击俄罗斯军事目标之前寻找藏匿无人机部件的地点。

他还向一名记者发送了一段视频，并称视频显示他在一处俄罗斯军用机场附近藏匿爆炸物。伊万表示，在一次对其汽车的检查中，他随身携带了自制爆炸装置，但没有被发现。

监视网络

福马居住在波兰，据他所说，他远程管理着一个位于俄罗斯的志愿者网络。该网络成员监视乌克兰国防情报总局视为可能监视对象的高级军官。福马强调，他的网络不实施袭击或杀戮，而是将收集到的情报数据传递给乌克兰方面。

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2025年12月，法尼尔·萨尔瓦罗夫中将在莫斯科死亡后，福马告诉一名记者，他曾向乌克兰提供有关此人的信息。福马说，监视这名军官需要付出很大努力，因为他会改变日程安排，并试图隐瞒自己的行踪。

人数估计

福马估计，可能为乌克兰从事类似工作的俄罗斯人有300至500人，但BBC指出，这一数字没有得到独立证实。他还表示，他的网络在俄罗斯、乌克兰和其他欧洲国家约有三十人。

伊万自称是俄罗斯政治反对派的前成员，并声称自己出于意识形态动机行事。他认为，俄罗斯在对乌克兰的战争中战败可能会削弱弗拉基米尔·普京的政权。

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