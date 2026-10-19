В России — государстве-агрессоре — двое мужчин, которых BBC News называет псевдонимами Иван и Фома, рассказали о сотрудничестве с Главным управлением разведки Украины. В ГУР подтвердили изданию, что оба работают на ведомство, однако отметили, что не могут знать все детали их деятельности. BBC также подчеркивает: конкретные эпизоды, о которых заявляют мужчины, невозможно проверить независимо.

Иван, находящийся в России, утверждает, что был причастен к украинским атакам беспилотниками на стратегические бомбардировщики и предприятия по производству боеприпасов. По его словам, он следил за военными объектами и искал места для сокрытия компонентов дронов перед возможными ударами по российским военным целям.

Он также отправил журналисту видео, на котором, по его утверждению, прячет взрывчатку возле российского военного аэродрома. Иван заявил, что во время одной из проверок его автомобиля имел при себе самодельное взрывное устройство, но его не разоблачили.

Сеть наблюдения

Фома живет в Польше и, по его словам, дистанционно руководит сетью волонтеров в России. Ее участники следят за высокопоставленными военными, которых ГУР рассматривает как возможные объекты для наблюдения. Фома подчеркнул, что его сеть не совершает нападений или убийств, а передает украинской стороне собранные разведывательные данные.

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После гибели генерал-лейтенанта Фаниля Сарварова в Москве в декабре 2025 года Фома сообщил журналисту, что передавал Украине информацию о нем. По словам Фомы, слежка за военным требовала значительных усилий, поскольку тот менял график и пытался скрывать свои передвижения.

Оценки численности

Фома оценил число россиян, которые могут выполнять подобную работу для Украины, в 300–500 человек, однако BBC отмечает, что эта цифра не имеет независимого подтверждения. Он также заявил, что его сеть насчитывает около трех десятков человек в России, Украине и других странах Европы.

Иван, назвавший себя бывшим участником российской политической оппозиции, утверждает, что действует по идеологическим мотивам. Он считает, что поражение России в войне против Украины может ослабить режим Владимира Путина.

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