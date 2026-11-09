На Гуляйпольском направлении количество российских штурмов увеличилось в три раза

В октябре российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны на Гуляйпольском направлении в три раза чаще, чем в сентябре.

Из-за эффективного поражения вражеских скоплений захватчики изменили тактику и начали проникать в украинский тыл поодиночке.

Для перемещения личного состава они используют гражданский транспорт. При этом изолированные оккупанты часто теряют связь с командованием и остаются без снабжения и провизии. Украинские защитники уничтожают их или берут в плен.

Наиболее напряженная ситуация сейчас вблизи Горкого, Железнодорожного, Цветкового и Гуляйпольского. Российская армия пытается использовать эти населенные пункты и район Гуляйполя для накопления сил и техники и дальнейшего наступления в направлении Запорожья.

Источник: 7-й корпус ДШВ ВСУ

Напомним, украинские Силы специальных операций продолжают выполнять боевые задачи на территории России. В частности, операторы 73-го морского центра ССО провели специальные действия в тылу противника, нанеся ему потери и нарушив логистические маршруты.

Российские войска продолжают наступательные действия на различных участках фронта, однако не достигают существенных успехов благодаря контратакам Сил обороны Украины. Украинские защитники также наносят удары по позициям противника и препятствуют его передвижению.

За сутки 9 ноября на фронте произошло 140 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 15 атак противника.

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