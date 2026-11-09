Na kierunku Gulyajpole liczba rosyjskich ataków wzrosła trzykrotnie
W październiku rosyjscy okupanci atakowali pozycje Sił Obronnych na kierunku Huliaipil trzy razy częściej niż we wrześniu.
W wyniku skutecznego niszczenia skupisk wroga najeźdźcy zmienili taktykę i zaczęli przedostawać się pojedynczo na tyły ukraińskie.
Do przemieszczania personelu wykorzystują transport cywilny. Jednocześnie odizolowani okupanci często tracą łączność z dowództwem i pozostają bez zaopatrzenia i prowiantu. Ukraińscy obrońcy niszczą ich lub biorą do niewoli.
Najbardziej napięta sytuacja panuje obecnie w pobliżu Girkiego, Zaliznychnego, Cwitkowego i Huliaipilska. Armia rosyjska próbuje wykorzystać te miejscowości oraz rejon Huliaipola do zgromadzenia sił i sprzętu oraz do dalszego natarcia w kierunku Zaporoża.
Źródło: 7. Korpus Sił Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy
Przypomnijmy, że ukraińskie Siły Operacji Specjalnych nadal wykonują zadania bojowe na terytorium Rosji. W szczególności operatorzy 73. Morskiego Centrum Sił Operacji Specjalnych przeprowadzili operacje specjalne na tyłach wroga, zadając mu straty i zakłócając trasy logistyczne.
Wojska rosyjskie kontynuują działania ofensywne na różnych odcinkach frontu, jednak nie osiągają znaczących sukcesów dzięki kontratakom Sił Obronnych Ukrainy. Ukraińscy obrońcy również zadają ciosy pozycjom wroga i utrudniają mu przemieszczanie się.
W ciągu doby 9 listopada na froncie doszło do 140 starć bojowych. Największą aktywność wojska rosyjskie wykazały na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli 15 ataków wroga.