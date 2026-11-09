W październiku rosyjscy okupanci atakowali pozycje Sił Obronnych na kierunku Huliaipil trzy razy częściej niż we wrześniu.

W wyniku skutecznego niszczenia skupisk wroga najeźdźcy zmienili taktykę i zaczęli przedostawać się pojedynczo na tyły ukraińskie.

Do przemieszczania personelu wykorzystują transport cywilny. Jednocześnie odizolowani okupanci często tracą łączność z dowództwem i pozostają bez zaopatrzenia i prowiantu. Ukraińscy obrońcy niszczą ich lub biorą do niewoli.

Najbardziej napięta sytuacja panuje obecnie w pobliżu Girkiego, Zaliznychnego, Cwitkowego i Huliaipilska. Armia rosyjska próbuje wykorzystać te miejscowości oraz rejon Huliaipola do zgromadzenia sił i sprzętu oraz do dalszego natarcia w kierunku Zaporoża.

Źródło: 7. Korpus Sił Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy

Przypomnijmy, że ukraińskie Siły Operacji Specjalnych nadal wykonują zadania bojowe na terytorium Rosji. W szczególności operatorzy 73. Morskiego Centrum Sił Operacji Specjalnych przeprowadzili operacje specjalne na tyłach wroga, zadając mu straty i zakłócając trasy logistyczne.

Wojska rosyjskie kontynuują działania ofensywne na różnych odcinkach frontu, jednak nie osiągają znaczących sukcesów dzięki kontratakom Sił Obronnych Ukrainy. Ukraińscy obrońcy również zadają ciosy pozycjom wroga i utrudniają mu przemieszczanie się.

W ciągu doby 9 listopada na froncie doszło do 140 starć bojowych. Największą aktywność wojska rosyjskie wykazały na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli 15 ataków wroga.

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