Жителей Луганска заставляют платить за отопление, которого практически не было

Во временно оккупированном Луганске российская администрация выставила местным жителям счета на полную сумму за отопление, несмотря на то, что тепло в дома начали подавать только в конце месяца. Такая ситуация возмутила горожан, ведь они вынуждены оплачивать услугу, которой фактически не могли пользоваться в течение большей части месяца.

Оккупанты требуют полной оплаты за отсутствующее тепло

По информации ОГА, отопительный сезон в Луганске начался с опозданием из-за проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, накопившихся за годы российской оккупации.

Несмотря на это, оккупационные власти начислили населению полную месячную плату за отопление, не учтя фактический срок предоставления услуги.

На оккупированных территориях резко повысили тарифы



Проблемы с отоплением возникли на фоне очередного подорожания коммунальных услуг на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

С 1 октября оккупационные администрации повысили тарифы на электроэнергию и водоснабжение. В частности, стоимость электроэнергии выросла почти вдвое, а воды — на 10%.

Оккупационные власти объясняют подорожание износом коммунальных сетей и намерением постепенно привести тарифы в соответствие с действующими в соседних регионах России.

Таким образом, жители оккупированных территорий сталкиваются одновременно с повышением тарифов и проблемами с предоставлением коммунальных услуг.

Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.

В Житомире из-за российской атаки 140 домов остались без централизованного отопления.

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