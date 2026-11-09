W tymczasowo okupowanym Ługańsku rosyjska administracja wystawiła mieszkańcom pełne rachunki za ogrzewanie, mimo że ciepło zaczęto dostarczać do mieszkań dopiero pod koniec miesiąca. Sytuacja ta wywołała oburzenie mieszkańców, którzy są zmuszeni płacić za usługę, z której faktycznie nie mogli korzystać przez większą część miesiąca.

Okupanci żądają pełnej zapłaty za brakujące ogrzewanie

Według informacji OVA sezon grzewczy w Ługańsku rozpoczął się z opóźnieniem z powodu problemów w sektorze mieszkaniowo-komunalnym, które narosły przez lata rosyjskiej okupacji.

Mimo to władze okupacyjne naliczyły mieszkańcom pełną miesięczną opłatę za ogrzewanie, nie uwzględniając faktycznego okresu świadczenia usługi.

Na terytoriach okupowanych gwałtownie podniesiono taryfy



Problemy z ogrzewaniem pojawiły się na tle kolejnego wzrostu cen usług komunalnych na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodów ługańskiego i donieckiego.

Od 1 października administracje okupacyjne podniosły taryfy za energię elektryczną i wodę. W szczególności koszt energii elektrycznej wzrósł niemal dwukrotnie, a wody – o 10%.

Władze okupacyjne tłumaczą podwyżki zużyciem sieci komunalnych oraz zamiarem stopniowego wyrównania taryf z tymi obowiązującymi w sąsiednich regionach Rosji.

W ten sposób mieszkańcy okupowanych terytoriów borykają się jednocześnie z podwyżkami opłat i problemami z dostarczaniem usług komunalnych.

Poinformowała o tym Obwodowa Administracja Wojskowa w Ługańsku.

W Żytomierzu w wyniku rosyjskiego ataku 140 budynków pozostało bez centralnego ogrzewania.

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