Российские генералы докладывают Путину о вымышленных победах с помощью ИИ — FT

Командование армии РФ, по всей видимости, передает Владимиру Путину видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые якобы демонстрируют захват украинских населенных пунктов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к российскому президенту.

По словам собеседников издания, стремление Путина к победе на фронте заставляет генералов преувеличивать успехи. Информация о захвате населенных пунктов проходит через несколько уровней командования и в конечном итоге попадает в Генштаб и к президенту, хотя на самом деле российские подразделения могут уже отступить с этих позиций.

Из-за ложных докладов командование отдает приказы атаковать следующие позиции, опираясь на вымышленные успехи. Это приводит к значительным потерям с обеих сторон.

По данным FT, фейковые видео о захвате украинских городов и сел уже появляются десятками и попадают даже в официальные сводки Минобороны РФ. В частности, в октябре ведомство опубликовало ролик с российским военным, который якобы устанавливает флаг в поврежденном здании в Доброполье.

Руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил, что видео имеет признаки монтажа — в частности, флаг на нём резко меняет положение.

Аналитики ISW в период с июня по август обнаружили не менее 35 видео с российскими военными, которые могли быть созданы с помощью ИИ. Десять из них с высокой вероятностью являются фейковыми.

Источник: Financial Times

Владимир Путин требует от Украины отдать неоккупированную часть Донбасса в качестве предварительного условия для прекращения огня. Но на этом территориальные претензии Кремля могут не ограничиться: по данным Financial Times, в рамках окончательного мирного соглашения Москва рассчитывает добиться от Киева и других уступок. В то же время в Европе опасаются, что Россия и США могут обсуждать новую архитектуру безопасности без участия европейских стран.

Диктатор РФ Владимир Путин указом № 830 от 6 ноября внес изменения в положение о Министерстве обороны РФ от 2004 года, введя две новые должности заместителей министра — начальника тыла и начальника вооружения Вооруженных сил РФ.

Российские провокации против европейских стран проверяют готовность Запада реагировать на угрозы и всё ближе подводят ситуацию к испытанию статьи 5 Североатлантического договора.

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