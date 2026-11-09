俄罗斯陆军指挥部据信正向弗拉基米尔·普京提交由人工智能生成的视频，这些视频据称展示了乌克兰各城镇被占领的情景。

《金融时报》援引接近俄罗斯总统的消息人士的话报道了这一情况。

据该报消息人士称，普京渴望在前线取得胜利，这迫使将军们夸大战果。 关于占领居民点的消息要经过多级指挥系统，最终传达到总参谋部和总统那里，尽管实际上俄军可能早已从这些阵地撤离。

由于报告不实，指挥部便依据这些虚构的战果下令进攻下一个阵地。这导致双方都蒙受了重大损失。

据《金融时报》报道，关于占领乌克兰城镇和村庄的虚假视频已以数十条之势涌现，甚至出现在俄罗斯国防部的官方通报中。 特别是，该部10月发布了一段视频，显示一名俄罗斯军人据称在多布罗皮利亚的一栋受损建筑内插上旗帜。

冲突情报团队（Conflict Intelligence Team）负责人鲁斯兰·列维耶夫指出，该视频存在明显剪辑痕迹——特别是视频中的旗帜位置发生了突兀的变化。

6月至8月期间，ISW分析师发现了至少35段俄罗斯军人的视频，这些视频可能是利用人工智能生成的。其中10段极有可能是伪造的。

来源：《金融时报》

弗拉基米尔·普京要求乌克兰交出顿巴斯未被占领的部分，作为停火的先决条件。 但克里姆林宫的领土主张可能不仅限于此：据《金融时报》报道，在最终和平协议框架内，莫斯科还希望从基辅方面争取到其他让步。 与此同时，欧洲方面担心，俄罗斯和美国可能会在欧洲国家缺席的情况下，商讨新的安全架构。

俄罗斯联邦独裁者弗拉基米尔·普京于11月6日签署第830号总统令，对2004年颁布的《俄罗斯联邦国防部条例》进行了修订，增设了两个副部长职位——后勤司司长和俄罗斯联邦武装力量装备司司长。

俄罗斯针对欧洲国家的挑衅行为，正在考验西方应对威胁的准备程度，并使局势日益接近《北大西洋公约》第5条的触发临界点。

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