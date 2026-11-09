Dowództwo armii Federacji Rosyjskiej prawdopodobnie przekazuje Władimirowi Putinowi filmy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które rzekomo pokazują zajęcie ukraińskich miejscowości.

Informację tę podaje Financial Times, powołując się na źródła bliskie rosyjskiemu prezydentowi.

Według rozmówców gazety dążenie Putina do zwycięstwa na froncie zmusza generałów do wyolbrzymiania sukcesów. Informacje o zajęciu miejscowości przechodzą przez kilka szczebli dowodzenia i ostatecznie trafiają do Sztabu Generalnego oraz do prezydenta, choć w rzeczywistości rosyjskie oddziały mogły już wycofać się z tych pozycji.

Z powodu fałszywych raportów dowództwo wydaje rozkazy ataku na kolejne pozycje, opierając się na zmyślonych sukcesach. Prowadzi to do znacznych strat po obu stronach.

Według danych FT fałszywe filmy przedstawiające zajęcie ukraińskich miast i wsi pojawiają się już w dziesiątkach i trafiają nawet do oficjalnych raportów Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. W szczególności w październiku resort opublikował filmik przedstawiający rosyjskiego żołnierza, który rzekomo wiesza flagę w zniszczonym budynku w Dobropilli.

Szef Conflict Intelligence Team Rusłan Lewiew stwierdził, że film nosi ślady montażu – w szczególności flaga na nim gwałtownie zmienia położenie.

Analitycy z ISW w okresie od czerwca do sierpnia zidentyfikowali co najmniej 35 filmów przedstawiających rosyjskich żołnierzy, które mogły zostać stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Dziesięć z nich z dużym prawdopodobieństwem jest fałszywych.

Źródło: Financial Times

Władimir Putin żąda od Ukrainy oddania nieokupowanej części Donbasu jako warunku wstępnego zawieszenia ognia. Jednak terytorialne roszczenia Kremla mogą się na tym nie kończyć: według danych Financial Times w ramach ostatecznego porozumienia pokojowego Moskwa liczy na uzyskanie od Kijowa również innych ustępstw. Jednocześnie w Europie obawiają się, że Rosja i USA mogą omawiać nową architekturę bezpieczeństwa bez udziału krajów europejskich.

Dyktator Federacji Rosyjskiej Władimir Putin dekretem nr 830 z dnia 6 listopada wprowadził zmiany do regulaminu Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej z 2004 roku, ustanawiając dwa nowe stanowiska zastępców ministra – szefa tyłu oraz szefa uzbrojenia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Rosyjskie prowokacje wobec krajów europejskich sprawdzają gotowość Zachodu do reagowania na zagrożenia i coraz bardziej zbliżają sytuację do sytuacji, w której konieczne będzie zastosowanie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Czytaj nas na