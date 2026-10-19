Zełenski: działania USA mogą skłaniać Ukrainę do kapitulacji — RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że działania administracji prezydenta USA Donalda Trumpa mogą, jego zdaniem, skłaniać Ukrainę do kapitulacji w wojnie, którą Rosja, państwo-agresor, prowadzi przeciwko Ukrainie. Powiedział o tym w wywiadzie dla Bloomberga, informuje RMF24.

Według Zełenskiego wśród takich działań wymienił ograniczenie prędkości satelitarnego internetu Starlink oraz opóźnienia w dostawach pocisków przechwytujących dla systemów obrony powietrznej Patriot. Prezydent podkreślił, że nie twierdzi, iż partnerzy zamierzają zmusić Ukrainę do kapitulacji, jednak właśnie tak ocenia tę sytuację.

Propozycja dotycząca uderzeń w rosyjskie rafinerie

Zełenski poinformował również o swojej propozycji dla administracji amerykańskiej: Ukraina mogłaby zaprzestać uderzeń w rosyjskie rafinerie ropy naftowej w zamian za dodatkowe pociski do systemów Patriot, potrzebne do ochrony ukraińskich obiektów. Według niego strona amerykańska chce, aby Ukraina zaprzestała ataków na rosyjskie paliwo dieslowskie, a w przypadku uderzeń w te obiekty Ukrainie może zostać ograniczony dostęp do czegoś.

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Dostawy pocisków Patriot

Prezydent oświadczył, że Ukraina zapłaciła za uzbrojenie, w tym za pociski do zwalczania rakiet balistycznych, jednak ich dostawy są opóźniane. Według jego oceny kraj otrzymuje obecnie 12 pocisków przechwytujących do systemów Patriot miesięcznie — cztery razy mniej niż za administracji Joego Bidena. Zełenski zaznaczył, że za prezydentury Trumpa USA sprzedają te pociski Ukrainie, podczas gdy administracja Bidena przekazywała je w ramach pomocy wojskowej.

Powiązał również napięcia w relacjach między Kijowem a Waszyngtonem z okresem wyborczym w USA i wyraził nadzieję, że po wyborach sytuacja się ustabilizuje. Osobno Zełenski oświadczył, że Trump utrzymuje dobre relacje z Władimirem Putinem, ale obecnie nie może zmusić go do zakończenia wojny.

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